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В 15 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов

09 апреля 2020 04:17
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Новости Беларуси. Повышенный класс опасности сохраняется в Беларуси из-за сухой погоды, которая установилась в эти дни в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 15 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов -1

В 15 районах действует запрет на посещение лесов. За обстановкой в экосистемах следят с воздуха. К мониторингу подключилась авиация МЧС.  

В 15 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов -4

Воздушные рейды, в частности, проводятся в Хойникском районе. Спасатели вместе с представителями Полесского радиационно-экологического заповедника изучили ситуацию в зоне отчуждения и отселения заповедника.

В 15 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов -7

Особое внимание – наиболее пожароопасным участкам, которые расположены в труднопроходимых местах. С начала 2020 года в лесах зафиксировано уже около 300 возгораний. 

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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