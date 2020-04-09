В 15 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Повышенный класс опасности сохраняется в Беларуси из-за сухой погоды, которая установилась в эти дни в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 15 районах действует запрет на посещение лесов. За обстановкой в экосистемах следят с воздуха. К мониторингу подключилась авиация МЧС.

Воздушные рейды, в частности, проводятся в Хойникском районе. Спасатели вместе с представителями Полесского радиационно-экологического заповедника изучили ситуацию в зоне отчуждения и отселения заповедника.