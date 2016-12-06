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Авария в Минске: годовалый ребенок вылетел через боковое стекло машины

06 декабря 2016 10:11
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Новости Беларуси. Авария на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова в Минске. 

Mitsubishi проехал на запрещающий сигнал светофора, не уступив дорогу автомобилю Renault.

От сильного удара полуторогодовалая девочка, которая сидела на коленях у мамы, вылетела через боковое стекло Mitsubishi на проезжую часть. Малышка с сотрясением мозга госпитализирована. Травмы различной степени тяжести получила и ее мама.

Момент аварии, в которой ребенок вылетел через стекло автомобиля, попал на видео.

В прошлом месяце в Беларуси проходила большая разъяснительная кампания среди участников дорожного движения по профилактике ДТП с участием детей-пассажиров. И к большому разочарованию далеко не все водители услышали советы и рекомендации. Случается, что кресла и люльки родители купили, но вот не все вложили деньги в безопасность. Некоторые сделали это для галочки. По данным соцопроса, 46 % родителей даже не знают, как использовать детское автокресло, не говоря уже о правилах выбора (здесь подробности).

# происшествия # Авария в Минске

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