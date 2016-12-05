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Опубликовано фото скорпиона, который укусил покупателя в Барановичах

05 декабря 2016 19:19
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Новости Беларуси. Фотографии животного, которое укусило мужчину в продуктовом магазине, опубликовала региональная газета «Наш край».

Напомним, шокирующий инцидент произошел 30 ноября в Барановичах.

В одном из магазинов города местного жителя ужалило редкое для наших широт насекомое (здесь подробнее). Перебирая гроздья бананов, мужчина в какой-то момент почувствовал боль в пальце. Мужчина (по иронии судьбы он работает ветеринарным врачом) помчался в больницу. В учреждении здравоохранения ему оказали помощь. Спустя сутки пациента отпустили домой.

Жена пострадавшего (в момент злополучной покупки она находилась рядом)

выловила членистоногое из коробки и доставила его в ветеринарную станцию.

Позже выяснилось, что бананы привезли из Коста-Рики. С фруктами в магазин попал скорпион слабоядовитого вида. В противном случае, последствия могли быть куда серьезнее. Состояние здоровья мужчины стабилизировалось. Его жизни ничто не угрожает. 

# происшествия # Укусы клещей

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