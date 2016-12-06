Момент аварии, в которой ребенок вылетел через стекло автомобиля, попал на видео

Новости Беларуси. ДТП, поражающее своей трагичной нелепостью, произошло в Минске. Женщина-водитель везла своего годовалого ребенка не только без детского кресла, но еще и посадив на переднее сиденье машины.

Однако такого риска автоледи показалось мало: женщина еще и проехала на красный сигнал светофора, столкнувшись с другим автомобилем. Из-за удара девочка вылетела через стекло. Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

О чем это говорит? Безответственно родители относятся к своим детям! В Республике Беларусь на сегодняшний момент погибли 18 детей. Это связано и с перевозкой детей, и неправильным переходом через проезжую часть, а также нахождением на проезжей части наших детей.