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Момент аварии, в которой ребенок вылетел через стекло автомобиля, попал на видео

06 декабря 2016 10:17
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Новости Беларуси. ДТП, поражающее своей трагичной нелепостью, произошло в Минске. Женщина-водитель везла своего годовалого ребенка не только без детского кресла, но еще и посадив на переднее сиденье машины.

Однако такого риска автоледи показалось мало: женщина еще и проехала на красный сигнал светофора, столкнувшись с другим автомобилем. Из-за удара девочка вылетела через стекло. Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
О чем это говорит? Безответственно родители относятся к своим детям! В Республике Беларусь на сегодняшний момент погибли 18 детей. Это связано и с перевозкой детей, и неправильным переходом через проезжую часть, а также нахождением на проезжей части наших детей.

Другие подробности шокирующего происшествия.

# происшествия # Авария в Минске # Сергей Зараник

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