СК о семье из Могилева, в которой убили ребенка: у них есть еще один малыш

Новости Беларуси. Уголовное дело за убийство годовалого ребенка возбудили в Могилеве. Подозреваемые – родители мальчика. О гибели младенца сообщил его отец. Он позвонил в скорую и сообщил, что сын не подает признаков жизни.

Врачи констатировали смерть ребенка и вызвали правоохранителей. Экспертиза показала, что смерть была насильственной и наступила от травматического шока – у малыша были множественные внутренние повреждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:

Задержаны оба биологических родителя данного ребенка. Следствием их действия квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении задержанных. Данная семья является социально неблагополучной. На иждивении у них находится еще малолетний ребенок, которому два года. Оба родителя ранее привлекались к уголовной ответственности.