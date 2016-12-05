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СК о семье из Могилева, в которой убили ребенка: у них есть еще один малыш

05 декабря 2016 18:21
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Новости Беларуси. Уголовное дело за убийство годовалого ребенка возбудили в Могилеве. Подозреваемые – родители мальчика. О гибели младенца сообщил его отец. Он позвонил в скорую и сообщил, что сын не подает признаков жизни.

Врачи констатировали смерть ребенка и вызвали правоохранителей. Экспертиза показала, что смерть была насильственной и наступила от травматического шока – у малыша были множественные внутренние повреждения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:
Задержаны оба биологических родителя данного ребенка. Следствием их действия квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, в отношении задержанных. Данная семья является социально неблагополучной. На иждивении у них находится еще малолетний ребенок, которому два года. Оба родителя ранее привлекались к уголовной ответственности.

Другие подробности трагедии.

# происшествия # Убийство # Оксана Соленюк

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