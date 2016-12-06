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Пьяный брестчанин хотел проскочить мимо сотрудников ГАИ, выключив фары

06 декабря 2016 09:13
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Новости Беларуси. В крови водителя Ford обнаружено 3,97 промилле алкоголя.

Автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина, в воскресенье вечером двигался по бульвару Космонавтов города Бреста. Машина врезалась в припаркованный на стоянке Opel. После чего продолжила движение. На перекрестке водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Как раз в этот момент у иномарки были выключены фары и включена «аварийка».

Страшно представить, какими могли быть последствия такого вождения, если бы не сотрудники ГАИ. Инспекторы находились неподалеку, они и остановили нарушителя. 

«Сели за руль выпившим? Нет. А кто за рулём был? Я»: что и когда остановит пьяных водителей?

Ответы искали в программе «Неделя» – здесь подробности.  

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде

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