Пьяный брестчанин хотел проскочить мимо сотрудников ГАИ, выключив фары

Новости Беларуси. В крови водителя Ford обнаружено 3,97 промилле алкоголя.

Автомобиль, за рулем которого находился пьяный мужчина, в воскресенье вечером двигался по бульвару Космонавтов города Бреста. Машина врезалась в припаркованный на стоянке Opel. После чего продолжила движение. На перекрестке водитель поехал на запрещающий сигнал светофора. Как раз в этот момент у иномарки были выключены фары и включена «аварийка».

Страшно представить, какими могли быть последствия такого вождения, если бы не сотрудники ГАИ. Инспекторы находились неподалеку, они и остановили нарушителя.

«Сели за руль выпившим? Нет. А кто за рулём был? Я»: что и когда остановит пьяных водителей?