Правильная фиксация в автомобиле сохранит ребёнку жизнь: краш-тест провели 19 ноября инспекторы ГАИ Минска

Новости Беларуси. Столичным водителям и пассажирам 19 ноября предложили убедиться в пользе детских автокресел. В Минске прошел своеобразный эксперимент: легковую машину, в салоне которой находилась кукла, перевернули на 360 градусов.

В мире каждые 8 минут ребенок становится жертвой автомобильной аварии. Еще 10 лет назад на дорогах нашей страны за год погибали 60 детей.

Сейчас эту цифру удалось сократить.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

После введения административной ответственности за неиспользование детских удерживающих устройств пару лет назад, мы увидели, что количество детей, которые получали травмы и погибали в дорожно-транспортных происшествиях в качестве пассажиров резко снилось.

Кресла и люльки родители купили, но вот не все вложили деньги в безопасность.

Некоторые сделали это для галочки. По данным соцопроса, 46 % родителей даже не знают, как использовать детское автокресло, не говоря уже о правилах выбора.

Сергей Бельский, эксперт по детским удерживающим креслам:

Родители даже в зимний период времени, когда одевают ребенка очень плотно в какие-то комбинезоны, они должны всё ровно максимально жёстко фиксировать ребенка, чтобы были лямки затянуты, чтобы не было каких-то свободных движений. Хорошие автокресла обеспечивают хорошую боковую защиту. То есть боковины должны скрывать и закрывать ребенка при возможных боковых ударах.

Краш-тест провели 19 ноября инспекторы ГАИ Минска, чтобы доказать – правильная фиксация сохранит ребёнку жизнь.

Легковую машину, в салоне которой находилась кукла, перевернули на 360 градусов. Эксперимент напомнил картину реального ДТП.

Анастасия Хоботова, СТВ:

Скорость движения намного ниже, но ощущения те же. Если пристёгнутый ребёнок будет защищён, то непритсёгнутый получит травмы.

Только вот как водитель может думать о безопасности ребенка, если сам не в трезвом уме? В салоне автомобиля, за рулем которого был этот мужчина, двое маленьких детей и запах спиртного. Младенец спит на руках у мамы, старший ребенок тоже без специального кресла.

А автолюлька тем временем находится в багажнике.

Штраф за отсутствие детского кресла в далекой Америке – 500 долларов по сравнению с четырьмя базовыми в Беларуси. И даже из роддома маму с ребенком без специальной люльки не выпишут. У нас, как показывает практика, родители соблюдают это правило только заплатив штраф, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.