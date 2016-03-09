Авария под Глуском: 7-летний мальчик попал в реанимацию по вине пьяного водителя-отца

Новости Беларуси. Авария произошла ночью 8 марта. Пьяный 35-летний водитель под поселком Глуск Могилевской области превысил скорость. Машина перевернулась и съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали три пассажира: все они жители Глуска. Среди пострадавших – семилетний сын водителя, который находился в машине без специального удерживающего устройства.

Всех пассажиров доставили в реанимацию местной больницы.

Ольга Вершубская, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

У 35-летней дамы повреждены грудная клетка и шея, у 59-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, у 7-летнего ребенка - закрытая черепно-мозговая, ушиб грудной клетки, тупая травма живота.

ГАИ сообщает, что, несмотря на ужесточение ответственности за вождение в нетрезвом виде, остается немало водителей, позволяющих себе сесть за руль состоянии опьянения.

За два месяца 2016 года в Беларуси произошло более 3,5 тысяч случаев управления автомобилей в нетрезвом виде,

около 200 водителей сели нетрезвыми за руль повторно в течение года.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ МВД Беларуси:

Всего за длинные выходные задержаны 349 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По вине нетрезвых водителей совершено четыре ДТП.

Как наказывают водителей, севших за руль нетрезвыми повторно? Например, в конце 2015-го 25-летнего гродненца, 6 раз попавшегося пьяным за рулем, осудили на два года.