Пассажиры угнали такси в Бресте

Новости Беларуси. Происшествие в Бресте: пассажиры угнали такси. Сообщение об угоне автомобиля поступило в милицию 8 марта около 1.00.

Мужчина подвозил троих молодых людей. По дороге один из них рассказывал о своем криминальном прошлом. Прибыв на место, он приказал водителю выйти из машины. Таксист спорить не стал, и как только угонщики скрылись, позвонил в милицию.

Незамедлительно был введен спецплан "Перехват". В результате которого сотрудники ГАИ обнаружили уже поврежденный автомобиль в деревне Озяты Жабинковского района.

Как позже выяснилось, угонщиком оказался 28-летний ранее судимый за разбой, грабеж, хулиганство житель Бреста. В салоне находились еще двое неработающих жителей Бреста (1984 и 1990 г.р.), один из которых также привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленники задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Игорь Мартысюк, водитель такси:

Они начали немного пугать: «Вылезай из машины, сейчас мы тебя». Мне ничего не оставалось делать, как уступить их просьбам, потому что еще хочется жить.

Наталья Сахарчук, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ управления внутренних дел Брестского облисполкома:

В дежурную часть Жабинскового РУВД от жительницы деревни Айзат поступило сообщение о том, что по улицам деревни разъезжает пьяный водитель на автомобиле, на котором нет регистрационных знаков. Был обнаружен данный автомобиль, причем на автомобиле были сняты регистрационные знаки, опознавательные наклейки такси. Были приняты незамедлительно меры оперативного реагирования. Произошло задержание с использованием специальных средств, в том числе с использованием физической силы.