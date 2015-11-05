25-летнего гродненца, 6 раз попавшегося пьяным за рулем, осудили на два года

Новости Беларуси. К двум годам лишения свободы приговорен 25-летний житель областного центра. С 2008 года молодой человек 6 раз задерживался за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

За вождение в пьяном виде

он представал перед судом уже трижды.

УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

В последний раз к уголовной ответственности по ч 2. ст.317-1 УК Республики Беларусь местный житель привлекался в 2013 году, тогда суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ареста с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на 5 лет, однако и это не заставило горожанина стать на путь исправления и он снова «под градусом» сел за руль. В этот раз его «железным конем» стал автомобиль «Мицубиси», принадлежавший его другу.

Тогда, увидев патрульные автомобили, нарушитель попытался скрыться, но был задержан. Медицинское освидетельствование установило в его организме почти шестикратное превышение содержания алкоголя.

По статистике ежегодно в Беларуси задерживают более 40 тысяч нетрезвых водителей. Каждый десятый садится за руль повторно.

И каждое десятое ДТП совершается «под градусом». Что может натворить на дороге пьяный водитель? И как улучшить порядок на дорогах Беларуси? На эти вопросы пытались найти ответы корреспонденты программы «Неделя» на СТВ (видео здесь).