Актер Марат Башаров избил племянницу Эммануила Виторгана до состояния комы

Новости России. С племянницей актера Эммануила Виторгана 40-летний Башаров познакомился в марте этого года, в одной из социальных сетей. Четыре месяца назад Екатерина Архарова и Марат Башаров поженились.

Пышное торжество, фотографии в известных глянцевых журналах.

Как водится, счастью этой пары не могли нарадоваться ни поклонники, ни родственники. Новость о том, что актер избил супругу до состояния комы, прогремела как гром среди ясного неба. И сначала многие подумали: очередная утка. Пока дядя Архаровой не решил рассказать правду.

Эммануил Виторган, актер, дядя Екатерины Архаровой (в программе «Прямой эфир»):

Катя сейчас находится в состоянии человека, на которого обрушилась колоссальнейшая беда. Мне очень грустно, что Башаров так поступил. Катя сейчас находится в шоке. Ее папа впервые в жизни заплакал, когда увидел избитую дочь. Катя нам призналась, что уже энное количество раз она его прощала. То есть Башаров ее уже избивал. Но в таких масштабах впервые. Насилие в их семье существовало, но она перешагивала через гордость, чтобы быть рядом с мужем. А сейчас Башаров, избив ее, выставил Катю в шортах и в майке на улицу.

Перелом носа, черепно-мозговые травмы и многочисленные гематомы. В таком состоянии Екатерина оказалась в больнице.

Девушка некоторое время пребывала в коме.



Известно еще одно обстоятельство: когда Башаров избивал супругу, он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Только это не оправдание.

Впрочем, о пагубной страсти к алкоголю Марата Башарова уже давно ходят слухи. Актера на несколько лет лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Как рассказали родственники Екатерины, Марат даже не попытался извиняться, напротив, актер написал хамское смс-сообщение маме Архаровой.

Актер своей вины не признает и уверяет, что его супруга сама упала и разбила себе нос.

Как сложатся дальнейшие отношения этой пары, пока неизвестно.



Насилию в разное время подвергались многие знаменитости: поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным. Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон... список можно продолжать долго. Теперь эти женщины в силу своей публичности говорят во всеуслышание: если он поднял руку, не ждите извинений, уходите, пока не поздно.



Оскорбления, унижения, угрозы и избиения.

Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться.

Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? И как распознать будущего домашнего тирана? Ответы на эти и другие вопросы пытались искать в программе «Поговорим» (смотрите видео).

Бьет, значит любит? Глупости! Бьет значит... бьет. И любви насильно не бывает. Похоже, жертвы домашнего насилия начинают это понимать. Они снимают темные очки, выходят из тени своих домомучителей и не стесняются об этом говорить. Понимают, что теперь прощать – это стыдно. Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия, вы узнаете здесь.