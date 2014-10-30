3 месяцам ареста получила брестчанка за долг перед государством в 60 млн рублей на содержание двоих детей

Новости Беларуси. Арест за многомиллионный долг перед государством за воспитание несовершеннолетних грозит молодой женщине. В Бресте вынесли приговор по резонансному делу. Речь идет о неисполнении обязательств по 18-му декрету Президента. Горе-мать еще три года назад лишили родительских прав и обязали работать, чтобы возмещать содержание детей. Однако этот жизненный урок не усвоен.

В Бресте поставлена точка в длительном уголовном процессе.

Приговор вынесен нерадивой маме, которая уклонялась от возмещения государству расходов по содержанию двоих несовершеннолетних детей. На момент вынесения приговора ее долг составил около 60 миллионов рублей.

37-летняя Светлана, «обязанное» лицо по 18-му декрету Президента, о своих родительских обязанностях давно забыла. За последнее время в ее трудовой книжке несколько мест работы, но на предприятиях видели ее редко.

Глеб Гарах, инспектор отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста:

От возмещения средств уклоняется путем неявок на работу, допускает большое количество прогулов на рабочем месте. Она имеет алкогольную зависимость, имеет соответствующий диагноз. Пристрастие к спиртному у нее намного сильнее, чем желание трудиться, возмещать расходы, что и привело к такому результату.

Подсудимая уверяет: о долге перед государством все время помнила, но платить не имела возможности.

Светлана, подсудимая:

Мне 21 дня хватило для того, чтобы все осознать, понять и обдумать. Я прошу не лишать меня свободы. Я буду работать. Я не снимаю с себя вины.

К слову, на предыдущие заседания суда женщина не являлась, многочисленные административные решения оставляла без внимания. Продолжал расти и долг перед государством. Теперь вспомнить о своих обязанностях Светлане поможет Уголовный Кодекс.

Александр Семенчук, судья Ленинского района Бреста:

Назначить Жихаревой Светлане Антоновне наказание в виде ареста сроком на три месяца. Назначить ей принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Права называться «мамой» женщину лишили еще три года назад. За это время она ни разу не заявила о желании вернуть сыновей.

Сегодня старшему уже 14. Говорит, на маму зла не держит и очень надеется: она обязательно «возьмется за ум».

Только в Бресте на попечении государства находятся 114 детей. И у каждого из них есть мамы и папы, которые в своей жизни выбрали сомнительные ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.