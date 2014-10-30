В Москве обокрали дом Геннадия Хазанова: воры вынесли сейф, серебряную посуду и наручные часы

Новости России. Пока артист находится в командировке, в его частный дом забрались непрошеные гости. Они вынесли из коттеджа Геннадия Хазанова в Новой Москве металлический сейф, серебряную посуду и две пары наручных часов.

Воры проникли в помещение, отжав раму пластикового окна. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

Сумма ущерба устанавливается.

«Московский комсомолец»:

В поселке есть своя охрана, но за частную территорию она ответственности не несет. Хотя все улицы поселка утыканы видеокамерами, а секьюрити периодически делают объезды, преступников пока установить не удалось. И в обзор видеокамер они не попали. Случаи воровства в поселке происходят 2-3 раза в год.

Не исключено, что к краже могут быть причастны люди обслуги.

Напомним, несколько лет назад актрису Елену Проклову обокрала домработница.

Из дома Прокловой прислуга вынесла ценности на сумму в 20 тысяч долларов. Из гардероба актрисы вытащили вечерние туалеты, косметику и даже нижнее белье. В марте 2006 года Елена Проклова вместе с мужем отправилась в Ханты-Мансийск на фестиваль. Супруги не боялись за свое жилище. Следить за домом-особняком в поселке Жестова осталась прислуга – семейная пара из Украины (Нина и Владимир). Работали они уже здесь 8 месяцев. За это время хозяева привыкли к домработникам и безоговорочно им доверяли.

К сожалению, стать жертвой хулиганов можно где угодно: и в стенах собственного дома, и на шумной городской площади.

Преступники давно не стесняются проворачивать свои «черные» дела в суматохе людских будней.

Так, шокирующее ограбление произошло в Гродно в апреле прошлого года, во время праздничного пасхального богослужения. Злоумышленник проник в храм средь белого дня, при большом скоплении народа. Во время службы похитил около 6 тысяч долларов, более тысячи польских злотых и 8 миллионов белорусских рублей.

Кража в стенах храма вызвала мощный общественный резонанс и осуждение.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам (смотрите видео).