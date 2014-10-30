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В Гродно ревнивый муж сжег квартиру жены: она опоздала домой с корпоратива

30 октября 2014 12:44
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Новости Беларуси. 39-летний мужчина женился около года назад, но в верности супруги постоянно сомневался. Поводом для мести стала корпоративная вечеринка на работе у женщины.

Ревнивый муж потребовал от жены вернуться не позднее 9 вечера.

К назначенному времени женщина не вернулась. Разгоряченный супруг решил ей отомстить.

Он отправил падчерицу гулять, вывез из дома ценные вещи, а после облил квартиру бензином и поджег.

МЧС вызвали соседи. К счастью, их квартиры не пострадали.   

Михаил Кузнецов, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
Виновник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, в настоящее время идет оценка причиненного ущерба. Окончательную точку в данном деле поставит суд.

К слову, мужчина был ранее судим. Причем также за поджог. В 2009 году он сжег автомобиль.

Это еще что! В Быховском районе Могилевской области муж облил бензином и поджег жену. Аналогичное преступление произошло в Волгограде. Там трагедия произошла на второй день после свадьбы.

Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия. Смотрите видео.

# происшествия # Пожар в доме # Михаил Кузнецов

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