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37 человек пострадали в крупном ДТП на западе Турции

03 марта 2025 13:50
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37 человек пострадали в крупном ДТП на западе Турции. Автобус с туристами на полной скорости слетел с дороги и перевернулся. В момент ЧП в салоне находились 44 пассажира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 человек пострадали в крупном ДТП на западе Турции-2

На место аварии прибыли бригады спасателей и медиков, которым понадобилось несколько часов, чтобы эвакуировать и оказать помощь раненым. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Автобус, принадлежащий частной компании, перевозил туристов в Измир после их возвращения из Греции. Что послужило причиной ДТП, сейчас выясняет полиция. Водитель утверждает, что не справился с управлением, по словам пассажиров, он заснул за рулем.

# ДТП # Авария # Авария автобуса # Турция

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