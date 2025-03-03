37 человек пострадали в крупном ДТП на западе Турции. Автобус с туристами на полной скорости слетел с дороги и перевернулся. В момент ЧП в салоне находились 44 пассажира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место аварии прибыли бригады спасателей и медиков, которым понадобилось несколько часов, чтобы эвакуировать и оказать помощь раненым. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Автобус, принадлежащий частной компании, перевозил туристов в Измир после их возвращения из Греции. Что послужило причиной ДТП, сейчас выясняет полиция. Водитель утверждает, что не справился с управлением, по словам пассажиров, он заснул за рулем.