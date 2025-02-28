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В японском Офунато эвакуировали около 3 тыс. человек из-за лесного пожара

28 февраля 2025 17:09
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Более 80 домов получили повреждения в результате лесного пожара в японском Офунато. Пожар бушует третий день. По предварительным данным стихия уже уничтожила более тысячи гектаров леса. Из города эвакуировано около 3 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В японском Офунато эвакуировали около 3 тыс. человек из-за лесного пожара-2

В городе закрыты школы и детские сады. На одном из участков железной дороги приостановлено движение поездов. Для локализации стихии в офисе премьера Японии развернут координационный штаб. А пожарная охрана и силы самообороны усиливают готовность к тушению огня с земли и с воздуха. 

На данный момент известно об одном погибшем. Напомним, за последние дни этот пожар стал уже третьим в данном районе. 19 февраля в Офунато возникло возгорание, на борьбу с которым потребовалась неделя. Еще один лесной пожар вспыхнул 25 февраля в соседнем городе, его удалось потушить на следующий день.

# Пожар # Япония

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