В Хайфе неизвестный напал с ножом на людей – есть жертвы

Тревожная новость пришла из Израиля. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на центральном автовокзале в Хайфе. Как сообщают местные СМИ, жертвой инцидента стал один человек, еще четверо получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший, как утверждают в полиции, был нейтрализован. Также сообщалось, что преступников могло быть двое, один – с ножом, другой – с огнестрельным оружием. Место происшествия оцеплено. Ведется расследование инцидента. По рассказам свидетелей, мужчина приехал на вокзал на автобусе и, как только вышел из салона, достал нож и стал наносить удары по стоявшим рядом людям. Власти назвали произошедшее терактом.