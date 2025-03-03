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В Хайфе неизвестный напал с ножом на людей – есть жертвы

03 марта 2025 10:45
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Тревожная новость пришла из Израиля. Вооруженный ножом мужчина напал на людей на центральном автовокзале в Хайфе. Как сообщают местные СМИ, жертвой инцидента стал один человек, еще четверо получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хайфе неизвестный напал с ножом на людей – есть жертвы-2

Нападавший, как утверждают в полиции, был нейтрализован. Также сообщалось, что преступников могло быть двое, один – с ножом, другой – с огнестрельным оружием. Место происшествия оцеплено. Ведется расследование инцидента. По рассказам свидетелей, мужчина приехал на вокзал на автобусе и, как только вышел из салона, достал нож и стал наносить удары по стоявшим рядом людям. Власти назвали произошедшее терактом.

# Израиль # Нападение

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