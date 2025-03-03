Чрезвычайное положение введено в Южной Каролине из-за масштабных лесных пожаров

Огонь вплотную подошел к трем городам американского штата, в том числе популярному курорту. Уничтожено несколько зданий. Около тысячи человек срочно покинули свои дома. Всем местным жителям рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Зафиксировано около 180 очагов пожаров, которые выжгли почти 120 квадратных километров территории. Со стихией борются 500 спасателей, мобилизованы армейские подразделения и авиация.