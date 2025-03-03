Прямой эфир

Чрезвычайное положение введено в Южной Каролине из-за масштабных лесных пожаров

03 марта 2025 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чрезвычайное положение введено в Южной Каролине из-за масштабных лесных пожаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайное положение введено в Южной Каролине из-за масштабных лесных пожаров-2

Огонь вплотную подошел к трем городам американского штата, в том числе популярному курорту. Уничтожено несколько зданий. Около тысячи человек срочно покинули свои дома. Всем местным жителям рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Зафиксировано около 180 очагов пожаров, которые выжгли почти 120 квадратных километров территории. Со стихией борются 500 спасателей, мобилизованы армейские подразделения и авиация.

# США # Пожары

Другие новости рубрики

Все новости
В японском Офунато эвакуировали около 3 тыс. человек из-за лесного пожара
28 февраля 2025 17:09

В японском Офунато эвакуировали около 3 тыс. человек из-за лесного пожара

В Париже вооружённый ножами мужчина напал на полицейских
27 февраля 2025 07:39

В Париже вооружённый ножами мужчина напал на полицейских

Три человека погибли в результате сильных снегопадов на западе Грузии
26 февраля 2025 19:50

Три человека погибли в результате сильных снегопадов на западе Грузии