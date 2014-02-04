26-летний гомельчанин за 1,5 года оставил долговых расписок на сумму почти в 700 млн рублей

Новости Беларуси. В Гомельской области задержан авантюрист-мошенник. Всего за полтора года он успел оставить долговых расписок по всей Гомельской области на сумму почти в 700 миллионов рублей.

Искусство брать в долг, обещая золотые горы, 26-тилетний гомельчанин отрабатывал на своих знакомых и бывших однокурсниках. Все бизнес-проекты сулили немалые выгоды инвесторам, но в конце концов оказывались фикцией. Мошенник от долгов не отказывался и даже обеспечивал гарантии собственным автомобилем. Иномарку, кстати, также не принадлежащую ему, он оставил в залог сразу нескольким должникам, одновременно с этим продав ее двум разным людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Семков, старший следователь 1-го отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Обманутых в настоящий момент у нас по делу проходит 9 человек, потерпевшие. Из них некоторые лица одалживали деньги по несколько раз. В принципе, он предлагал людям выгодные условия. Буквально на 2-3 дня он одалживал деньги, при этом он обещал вернуть эту сумму и плюс процент от пользования. В среднем 10% от общей суммы, которую он брал.