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Пожар в частном доме во Мстиславле. Погибли 2 человека

03 февраля 2014 08:12
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Новости Беларуси. Трагической выдалась минувшая ночь во Мстиславле. Там огонь унес жизни двоих человек: матери и дочери. Пожар в частном доме спасатели потушили быстро, а вот спасти женщин уже не удалось. Причина трагедии сейчас выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем в Беларуси стартует акция «Безопасность - в каждый дом». Продлится она до конца февраля. За это время спасатели планируют обучить правилам пожарной безопасности работников предприятий и организаций, посетить дошкольные, общеобразовательные учреждения, а также вузы, ссузы, лицеи и колледжи. Кроме того, сотрудники МЧС уделят особое внимание торговым центрам, рынкам, детским развлекательным учреждениям.

Во время акции спасатели будут проводить викторины, показывать видеофильмы, раздавать листовки, памятки и наклейки на противопожарную тему.

# происшествия # Пожар в доме

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