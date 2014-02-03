Пожар в частном доме во Мстиславле. Погибли 2 человека

Новости Беларуси. Трагической выдалась минувшая ночь во Мстиславле. Там огонь унес жизни двоих человек: матери и дочери. Пожар в частном доме спасатели потушили быстро, а вот спасти женщин уже не удалось. Причина трагедии сейчас выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем в Беларуси стартует акция «Безопасность - в каждый дом». Продлится она до конца февраля. За это время спасатели планируют обучить правилам пожарной безопасности работников предприятий и организаций, посетить дошкольные, общеобразовательные учреждения, а также вузы, ссузы, лицеи и колледжи. Кроме того, сотрудники МЧС уделят особое внимание торговым центрам, рынкам, детским развлекательным учреждениям.

Во время акции спасатели будут проводить викторины, показывать видеофильмы, раздавать листовки, памятки и наклейки на противопожарную тему.