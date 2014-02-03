В Москве подросток открыл стрельбу из винтовки в здании школы. Погибли учитель и полицейский

Новости России. ЧП в одной из московских школ. Подросток из винтовки открыл стрельбу в учебном заведении и захватил в заложники учеников старшего класса. В результате инцидента погибли 2 человека: это учитель и полицейский. Ещё один правоохранитель тяжело ранен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров заложников удалось освободить. Преступник нейтрализован. Им оказался учащийся этой же школы. На данный момент он находится в следственном изоляторе. Оружие было зарегистрировано и принадлежало его отцу.

Всего из двух винтовок, которые принес стрелок в школу, было произведено порядка 11 выстрелов. Причины, толкнувшие подростка на такой шаг, пока не известны. Считается, что с молодым человеком произошел нервный срыв.

Подросток ворвался в одну из школ Москвы и взял в заложники более 20 детей и педагога. Он удерживал их более часа, при этом никаких требований малолетний террорист не выдвигал. Сдаться и отпустить школьников юношу убедил отец, который принимал участие в переговорах.

SMS ученицы:

Мама спаси. У Гордеева винтовка. Он в школе. Он стреляет. Спаси — это не прикол. Я пишу — звони 112.

Анатолий Якунин, начальник главного управления МВД по Москве:

Переговоры шли в пределах 15 минут в коридоре, затем отца экипировали бронежилетом, спецсредствами и он вошел в класс, в классе где-то был 30 минут разговор, после он стал выпускать школьников, всех школьников выпустили, остались они вдвоем с отцом. В этот момент спецназ подготовился к штурму, воспользовался моментом, учащийся 10 класса был нейтрализован и задержан.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Захват заложников», «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника полиции». Юному стрелку грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый шел на золотую медаль, но получил на экзаменах по окончании 9 класса четверку, что поставило под угрозу получение медали и, возможно, именно это и подтолкнуло его к совершению преступления.

Известно, что оружие на законных основаниях находилось в доме отца и было зарегистрировано на его имя.