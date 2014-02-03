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Сразу два пожара произошло в Минской области: одна из причин — неосторожное обращение с огнем во время курения

03 февраля 2014 15:42
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Новости Беларуси. Пожар в деревне Любань Вилейского района. На момент возгорания в квартире находились мужчина и двое детей. Они успели выбежать. Огонь повредил коридор, пол, стены. Причина пожара устанавливается.

А в Смолевичах сотрудники МЧС спасли семью из трех человек. О возгорании сообщила соседка. Семья злоупотребляла спиртными напитками. С диагнозом «отравление» пострадавшие доставлены в больницу. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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