Сразу два пожара произошло в Минской области: одна из причин — неосторожное обращение с огнем во время курения

Новости Беларуси. Пожар в деревне Любань Вилейского района. На момент возгорания в квартире находились мужчина и двое детей. Они успели выбежать. Огонь повредил коридор, пол, стены. Причина пожара устанавливается.

А в Смолевичах сотрудники МЧС спасли семью из трех человек. О возгорании сообщила соседка. Семья злоупотребляла спиртными напитками. С диагнозом «отравление» пострадавшие доставлены в больницу. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.