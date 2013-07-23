23-летняя гомельчанка найдена мёртвой: бывший парень убил её из мести

Новости Беларуси. 23-летняя девушка из Гомеля, Марина Александрова, пропала 20 июля. Об этом в отдел милиции администрации Советского района Гомеля немедленно сообщила её сестра.

Девушка работала преподавательницей и занималась репетиторством. Отправившись на очередные занятия с клиенткой, она так и не вернулась, сообщает БелТА со ссылкой на начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Виктора Чикунова.

Сотрудники Советского РОВД и управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома сразу же приступили к поиску пропавшей. К ним вскоре подключились поисково-спасательные отряды.

Сотрудники милиции быстро вышли на круг подозреваемых. Среди них был бывший парень девушки, с которым они недавно расстались.

Вечером 22 июля девушку нашли. Увы, убитой. По предварительной информации, именно её парень и совершил убийство. Помочь в совершении мести бывшей возлюбленной он попросил своих друзей. Они пригласили гомельчанку в гости под предлогом репетиторства. Как предполагается, в их квартире она и была убита. После тело девушки вывезли в лес и закопали.

Сейчас подозреваемые уже задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщает ctv.by.

Напомним, недавно, в июне этого года, была поставлена точка в громком деле о жестоком убийстве 24-летней студентки из Гомеля. Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Тогда её бывший знакомый, затаивший на девушку обиду из-за произошедшей между ними ссоры, нанёс ей 102 ножевых ранения из мести. Мужчину приговорили к смертной казни. (смотрите видео)