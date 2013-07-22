В Минске четверо пьяных молодых людей подожгли квартиру, пока варили наркотики

Новости Минска. Подаренная жизнь. Сотрудники МЧС спасли из огня четыре человека. Еще 12 были эвакуированы из соседних квартир.

ЧП произошло на улице Якубовского. Возгорание началось в квартире на 8 этаже. Спасатели прибыли в считанные минуты и не дали пламени перекинуться на соседние помещения. В результате пожара повреждено домашнее имущество, бытовая техника, закопчена квартира и лестничная клетка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пресс-служба МЧС:

По внешним признакам, из окон квартиры, расположенной на восьмом этаже десятиэтажки, наблюдался сильный дым. В ходе выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия удалось установить, что на кухне однокомнатной квартиры, которая принадлежит 54-летней женщине, произошло возгорание. Автономный пожарный извещатель в квартире потерпевшей установлен не был.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского Управления МЧС:

Работниками МЧС из горящей квартиры спасено 4 человека. Все они с отравлением продуктами горения и ожогами доставлены в больницу скорой помощи. Пострадавшие находились в гостях у хозяйки квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при приготовлении наркотических веществ.