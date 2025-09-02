Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути

Богата белорусская земля на таланты! Пообщались с молодой артисткой, которая уже громко заявила о себе в Гомеле, а сейчас пробивает путь на самые высокие эстрадные помосты уже в Минске, в столице нашей страны.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Анастасия на стольких огромных площадках нашей страны уже засветилась, и в «Марафоне единства». Расскажите о ваших впечатлениях. Как вам выступать на таких сценах рядом с такими же состоявшимися артистами?

Анастасия Соляная, певица:

За всю мою творческую карьеру это, наверное, самый масштабный проект, в котором мне удалось поучаствовать. Действительно захватывает дух. Каждый выход на сцену, будь то генеральный прогон или непосредственно само выступление, просто меня мурашило. Настолько на адреналине, такой поток энергии идет, что номер проносится за секунды.

Юрий Царев, ведущий:

У вас жанр необычный, не самый популярный. Поп-рок – это сейчас достаточно нишевая музыка, но она вам больше всего по душе?