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Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути

02 сентября 2025 09:41
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Богата белорусская земля на таланты! Пообщались с молодой артисткой, которая уже громко заявила о себе в Гомеле, а сейчас пробивает путь на самые высокие эстрадные помосты уже в Минске, в столице нашей страны.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Соляная.

Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Анастасия на стольких огромных площадках нашей страны уже засветилась, и в «Марафоне единства». Расскажите о ваших впечатлениях. Как вам выступать на таких сценах рядом с такими же состоявшимися артистами?

Анастасия Соляная, певица:
За всю мою творческую карьеру это, наверное, самый масштабный проект, в котором мне удалось поучаствовать. Действительно захватывает дух. Каждый выход на сцену, будь то генеральный прогон или непосредственно само выступление, просто меня мурашило. Настолько на адреналине, такой поток энергии идет, что номер проносится за секунды.

Юрий Царев, ведущий: 
У вас жанр необычный, не самый популярный. Поп-рок – это сейчас достаточно нишевая музыка, но она вам больше всего по душе?

Филармония, эстрадные помосты и тяжёлый рок – пообщались с молодой белорусской певицей о творческом пути-4

Анастасия Соляная:
Да, меня этот жанр всегда как-то будоражил. Я в принципе люблю потяжелее инструментал, поэтому моя первая композиция именно в этом жанре.

Ольга Бурлакова:
И тут необычно, что такая хрупкая девушка и любит что-то потяжелее, при этом артист филармонии. Как давно вы поете в филармонии и что там исполняете?

Анастасия Соляная:
В самой филармонии я работаю почти шесть лет. Пять лет я работала в Гомельской областной филармонии и почти год назад я переехала в Минск и перевелась в Белорусскую государственную филармонию.

Ольга Бурлакова:
И что в Минске поете?

Анастасия Соляная:
Это уже непосредственно зависит от запроса заказчика, то есть что скажут.

Подробнее смотрите в видео.

# Филармония # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Артисты Минска

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