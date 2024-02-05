В Китае приговорили австралийского писателя к смертной казни

Австралийский писатель Ян Цзюнь был объявлен виновным в совершении шпионажа и осужден пекинским судом на смертную казнь с отсрочкой исполнения приговора на два года. Об этом сообщает представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

Все процедурные права подсудимого и австралийские консульские права были уважены и реализованы в ходе судебного процесса. В августе 2019 года Китай предъявил Ян Хэнцзюню официальные обвинения в шпионаже, что вызвало ряд протестов со стороны Австралии. Закрытый процесс по этому делу начался в мае 2021 года.