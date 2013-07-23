Сильное землетрясение в Китае: погибли 100 человек, почти 900 пострадали

Новости Китая. В Китае растет число жертв мощного землетрясения. По последним данным, погибли около 90 человек. Почти 900 пострадали. Еще 5 числятся пропавшими без вести. Сотни пострадавших. Мощное землетрясение превратило в руины более тысячи домов, еще около 20 тысяч получили серьезные повреждения.

В зоне бедствия работают поисково-спасательные бригады. На помощь им брошены все силы, в том числе и военные. Однако работу осложняют многочисленные оползни и обвалы в горных районах.

Серьезный ущерб нанесён коммуникациям: в ряде районов нет электричества, разрушены дороги из-за чего затруднен подвоз предметов первой необходимости, продуктов и лекарств.

Первый подземный толчок магнитудой свыше 6 был зафиксирован накануне утром. За ним последовали свыше 400 афтершоков. В результате более 1000 домов превратились в руины, еще около 20 тысяч получили серьезные повреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и от себя лично выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину, родным и близким погибших. Глава белорусского государства также передал пожелания скорейшего восстановления пострадавшим.