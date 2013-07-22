Прямой эфир

В США задержан серийный убийца женщин, ранее осужденный за сексуальные преступления

22 июля 2013 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском городе Кливленд задержан серийный убийца. Его жертвами стали три женщины. Их тела были найдены накануне в мешках для мусора в гараже и в саду заброшенного дома.

Ранее задержанный уже отбывал тюремный срок за сексуальные преступления. Следствие выяснило, что мужчина подражал маньяку Эдварду Соуэллу, который был осужден 2 года назад за изнасилование и убийство 11 женщин в Кливленде и сейчас ожидает смертной казни.

Полиция продолжает поиск других возможных жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области муж на почве ревности облил свою жену бензином и поджег
22 июля 2013 13:28

В Минской области муж на почве ревности облил свою жену бензином и поджег

В Могилёве пенсионер «заминировал» свадьбу, гостей эвакуировала милиция
22 июля 2013 12:44

В Могилёве пенсионер «заминировал» свадьбу, гостей эвакуировала милиция

Не менее 500 заключенных сбежали после нападения на два тюремных комплекса в Ираке
22 июля 2013 11:38

Не менее 500 заключенных сбежали после нападения на два тюремных комплекса в Ираке