В США задержан серийный убийца женщин, ранее осужденный за сексуальные преступления

Новости США. В американском городе Кливленд задержан серийный убийца. Его жертвами стали три женщины. Их тела были найдены накануне в мешках для мусора в гараже и в саду заброшенного дома.

Ранее задержанный уже отбывал тюремный срок за сексуальные преступления. Следствие выяснило, что мужчина подражал маньяку Эдварду Соуэллу, который был осужден 2 года назад за изнасилование и убийство 11 женщин в Кливленде и сейчас ожидает смертной казни.

Полиция продолжает поиск других возможных жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.