20-летний минчанин совершил 47 угонов каршерингов. Возбуждены уголовные дела

Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Воруя из прокатных авто, рано или поздно каждый злоумышленник и сам рискует сесть в машину без руля и педалей. Ведь даже бронируя каршеринговую машину, никогда не знаешь, какой сюрприз ожидает тебя внутри. Автоэксперты уверяют – проблем целый вагон. И главное – ощущение безнаказанности: машина не своя, ремонт делать не надо. А некоторые и вовсе умудряются водить анонимно.