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20-летний минчанин совершил 47 угонов каршерингов. Возбуждены уголовные дела

09 сентября 2022 16:23
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Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

Воруя из прокатных авто, рано или поздно каждый злоумышленник и сам рискует сесть в машину без руля и педалей. Ведь даже бронируя каршеринговую машину, никогда не знаешь, какой сюрприз ожидает тебя внутри. Автоэксперты уверяют – проблем целый вагон. И главное – ощущение безнаказанности: машина не своя, ремонт делать не надо. А некоторые и вовсе умудряются водить анонимно.

20-летний минчанин совершил 47 угонов каршерингов. Возбуждены уголовные дела-1

Тимофей Дорошевич, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
20-летний житель Фрунзенского района, не имеющий права управления транспортным средством, использовал подложный аккаунт и за два месяца совершил 47 угонов каршеринговых машин. В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела.

Похитил 380 литров бензина. Злоумышленник арендовал авто, чтобы красть топливо – подробнее здесь.

# Кража # происшествия # Тимофей Дорошевич # Фотофакт

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