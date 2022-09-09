Ружья, патроны, взрывчатые вещества: у жителя белорусского приграничья обнаружен оружейный арсенал

Новости Беларуси. Оружейный арсенал выявили сморгонские пограничники у жителя Поставского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его хранилище обнаружены ружья, разного калибра патроны, штык-нож и бредень для лова рыбы.

Сейчас проводится доследственная проверка по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.