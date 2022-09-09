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Ружья, патроны, взрывчатые вещества: у жителя белорусского приграничья обнаружен оружейный арсенал

09 сентября 2022 06:49
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Новости Беларуси. Оружейный арсенал выявили сморгонские пограничники у жителя Поставского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В его хранилище обнаружены ружья, разного калибра патроны, штык-нож и бредень для лова рыбы.

Ружья, патроны, взрывчатые вещества: у жителя белорусского приграничья обнаружен оружейный арсенал-1

Ружья, патроны, взрывчатые вещества: у жителя белорусского приграничья обнаружен оружейный арсенал-3

Сейчас проводится доследственная проверка по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 7 лет.

Ружья, патроны, взрывчатые вещества: у жителя белорусского приграничья обнаружен оружейный арсенал-6

Кроме того, специалисты начали административный процесс за незаконное хранение орудия добычи рыбы. Штраф за нарушение – до 30 базовых величин, а это 960 рублей.

# Оружие и боеприпасы # происшествия # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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