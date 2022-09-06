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25-летний парень погиб на пожаре в Крупском районе. Горел дом, в котором была компания молодёжи

06 сентября 2022 14:01
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Новости Беларуси. В Крупском районе на пожаре погиб 25-летний парень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Новохросты горел дом, в котором находилась компания молодых людей. Троим присутствующим удалось спастись. Одному – нет.

25-летний парень погиб на пожаре в Крупском районе. Горел дом, в котором была компания молодёжи-1

Сгоревшее здание принадлежало матери погибшего, в момент пожара ее не было. По факту гибели Следственный комитет проводит проверку.

# Пожар в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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