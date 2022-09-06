25-летний парень погиб на пожаре в Крупском районе. Горел дом, в котором была компания молодёжи

Новости Беларуси. В Крупском районе на пожаре погиб 25-летний парень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Новохросты горел дом, в котором находилась компания молодых людей. Троим присутствующим удалось спастись. Одному – нет.