25-летний парень погиб на пожаре в Крупском районе. Горел дом, в котором была компания молодёжи

Новости Беларуси. В Крупском районе на пожаре погиб 25-летний парень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Новохросты горел дом, в котором находилась компания молодых людей. Троим присутствующим удалось спастись. Одному – нет.
Новости Беларуси. В Крупском районе на пожаре погиб 25-летний парень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В деревне Новохросты горел дом, в котором находилась компания молодых людей. Троим присутствующим удалось спастись. Одному – нет.
Сгоревшее здание принадлежало матери погибшего, в момент пожара ее не было. По факту гибели Следственный комитет проводит проверку.