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Похитил 380 литров бензина. Злоумышленник арендовал авто, чтобы красть топливо

09 сентября 2022 15:25
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Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. 

Похитил 380 литров бензина. Злоумышленник арендовал авто, чтобы красть топливо-1

На кадрах оперативной хроники задержание 24-летнего минчанина. Молодой человек пользовался сервисом краткосрочной аренды, правда, не совсем по назначению. Злоумышленник арендовал авто, брал топливные карты, приезжал на автозаправочные станции, сливал бензин и умудрялся продавать его по рыночной цене посетителям АЗС. Всего молодым человеком было похищено 380 литров бензина на общую сумму 760 белорусских рублей.

Похитил 380 литров бензина. Злоумышленник арендовал авто, чтобы красть топливо-4

Евгений Холод, заместитель начальника ОУР КМ Заводского РУВД Минска:
Установлено, что из-за игровой зависимости у мужчины образовался большой долг, погасить который он решил за счет компании.

Похитил 380 литров бензина. Злоумышленник арендовал авто, чтобы красть топливо-7

Примерно два месяца назад периодически начал заниматься этим, воровал топливо, заезжал на заправку. Просил у людей, чтобы я оплатил картой, а они мне дали наличные деньги.

До 7 лет лишения свободы. Адвокат рассказал, как наказывают тех, кто портит каршеринговые авто – подробнее здесь.

# Кража # общество # Евгений Холод # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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