Похитил 380 литров бензина. Злоумышленник арендовал авто, чтобы красть топливо

Новости Беларуси. Каршеринг – сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

На кадрах оперативной хроники задержание 24-летнего минчанина. Молодой человек пользовался сервисом краткосрочной аренды, правда, не совсем по назначению. Злоумышленник арендовал авто, брал топливные карты, приезжал на автозаправочные станции, сливал бензин и умудрялся продавать его по рыночной цене посетителям АЗС. Всего молодым человеком было похищено 380 литров бензина на общую сумму 760 белорусских рублей.

Евгений Холод, заместитель начальника ОУР КМ Заводского РУВД Минска:

Установлено, что из-за игровой зависимости у мужчины образовался большой долг, погасить который он решил за счет компании.