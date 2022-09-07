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Авария на Партизанском проспекте: МАЗ столкнулся с микроавтобусом и легковушкой

07 сентября 2022 14:14
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Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в результате ДТП опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на Партизанском проспекте: МАЗ столкнулся с микроавтобусом и легковушкой-1

31-летний водитель МАЗа, двигаясь со стороны МКАД в направлении Селицкого, при перестроении в соседнюю полосу столкнулся с попутным Iveco. От удара микроавтобус отбросило влево, где он повредил легковой Mercedes. Iveco, проследовав дальше, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на встречную полосу. Mercedes от удара отбросило в сторону, где он столкнулся с МАЗом. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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