Авария на Партизанском проспекте: МАЗ столкнулся с микроавтобусом и легковушкой

Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в результате ДТП опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На Партизанском проспекте в результате ДТП опрокинулся грузовик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
31-летний водитель МАЗа, двигаясь со стороны МКАД в направлении Селицкого, при перестроении в соседнюю полосу столкнулся с попутным Iveco. От удара микроавтобус отбросило влево, где он повредил легковой Mercedes. Iveco, проследовав дальше, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на встречную полосу. Mercedes от удара отбросило в сторону, где он столкнулся с МАЗом. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.