Зюганов: без Беларуси у России не будет безопасности

Этот год для Беларуси и России стал во многом показательным. В 2024-м исполнилось 25 лет Союзному государству, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 8 декабря 1999-го Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали соответствующий договор. А уже через пару недель управление Федерацией примет на себя Владимир Путин. Интеграция продолжится.

Сейчас взаимодействие между Минском и Москвой вышло на новую высоту. На последнем ВГС, который прошел в декабре в Минске, союзники утвердили Концепцию безопасности Союзного государства и подписали Договор о гарантиях безопасности, который предполагает, что в случае отражения внешней агрессии будет действовать не один, а два центра принятия решений. Так называемая красная кнопка, то есть право не только применять оружие, но и определять цели, появилось у Минска впервые. И это говорит о высочайшем уровне доверия между лидерами России и Беларуси.

Как скажет Александр Лукашенко, только в «союзной двойке» Минск и Москва смогли наиболее полно реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства. И это не говоря уже о том, что Беларусь и Россия в 2024-м, скорее всего, установят новый рекорд по товарообороту. Планируется, что он составит 60 миллиардов долларов. Но не всегда сотрудничество шло как по маслу. Были и молочные, и газовые войны. Каждый отстаивал свои интересы. Но лидерам хватило стойкости и дальновидности, чтобы сохранить отношения и вывести их на абсолютно новый уровень. Своими рассуждениями по этому поводу с нашей программой поделился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он с самого начала выступал за интеграцию Беларуси и России и поддерживал молодого политика Лукашенко, который в 1990-х, еще не будучи Президентом, озвучил эту идею в российской Госдуме.