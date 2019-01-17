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Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности

17 января 2019 14:18
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Новости Беларуси. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва находится в Минске с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что визит президента Зимбабве позволит укрепить контакты.

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Переговоры во Дворце Независимости были насыщенными. Сторонам удалось обсудить многие вопросы. По итогам встречи подписан ряд документов. Они станут основой для дальнейшего сотрудничества.

Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности -1

После переговоров президенты выступили с итоговыми заявлениями. Как отметил Александр Лукашенко, сторонам удалось задать вектор дальнейшего развития. А для Беларуси Зимбабве остается важным партнером в Южной Африке. В свою очередь, Эммерсон Мнангагва заявил, что рассчитывает на расширение взаимодействия. Сейчас Зимбабве переживает непростые времена. Сложная ситуация в экономике. Поэтому партнеры очень ценят поддержку Беларуси.

Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Итоги сегодняшней встречи я оцениваю как плодотворные – было много тем для предметного разговора, достигнуты определенные договоренности. Главное – мы договорились с президентом, что к моему визиту в Зимбабве (а президент меня пригасил посетить эту прекрасную страну) мы подготовим ряд конкретных контрактов, которые две страны должны будут осуществить уже в этом году.

Потенциал взаимодействия двух стран огромный. Я уже сказал президенту, конечно, Зимбабве сегодня переживает непростой период, этот период переживали все народы, в том числе и белорусы. Через это надо пройти.

Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности -7

Поэтому я пожелал моему другу президенту и делегации, которая сопровождает президента, решительности и решительных действий по преодолению проблем, которые складываются в Зимбабве. А трудолюбивому зимбабвийскому народу – терпения и мужества. Еще раз подчеркиваю: через трудности и невзгоды проходили все страны, все народы. Точно так сегодня этот период переживает и зимбабвийский народ.

Но это богатейшая страна с богатейшими природными ресурсами, я убежден – в течение короткого промежутка времени она способна провести революционное преобразование. Вы делаете все абсолютно правильно, вы на правильном пути. И на этом пути, как сказал президент, очень нужны друзья. Можете считать, что страна такая как Беларусь является вашим надежным другом и помощником.

Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности -10

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве:
Мы намерены расширить и углубить наше сотрудничество. У нас есть потенциал для взаимодействия, в том числе в области обороны и безопасности. Это исключительно важно для нас. Нужно детально изучить возможности в этой области. Посмотреть, как с помощью вашего опыта можно модернизировать в Зимбабве систему безопасности.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

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