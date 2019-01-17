Зимбабве планирует расширить сотрудничество с Беларусью в области обороны и безопасности

Новости Беларуси. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва находится в Минске с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что визит президента Зимбабве позволит укрепить контакты. Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке Переговоры во Дворце Независимости были насыщенными. Сторонам удалось обсудить многие вопросы. По итогам встречи подписан ряд документов. Они станут основой для дальнейшего сотрудничества.

После переговоров президенты выступили с итоговыми заявлениями. Как отметил Александр Лукашенко, сторонам удалось задать вектор дальнейшего развития. А для Беларуси Зимбабве остается важным партнером в Южной Африке. В свою очередь, Эммерсон Мнангагва заявил, что рассчитывает на расширение взаимодействия. Сейчас Зимбабве переживает непростые времена. Сложная ситуация в экономике. Поэтому партнеры очень ценят поддержку Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Итоги сегодняшней встречи я оцениваю как плодотворные – было много тем для предметного разговора, достигнуты определенные договоренности. Главное – мы договорились с президентом, что к моему визиту в Зимбабве (а президент меня пригасил посетить эту прекрасную страну) мы подготовим ряд конкретных контрактов, которые две страны должны будут осуществить уже в этом году. Потенциал взаимодействия двух стран огромный. Я уже сказал президенту, конечно, Зимбабве сегодня переживает непростой период, этот период переживали все народы, в том числе и белорусы. Через это надо пройти.

Поэтому я пожелал моему другу президенту и делегации, которая сопровождает президента, решительности и решительных действий по преодолению проблем, которые складываются в Зимбабве. А трудолюбивому зимбабвийскому народу – терпения и мужества. Еще раз подчеркиваю: через трудности и невзгоды проходили все страны, все народы. Точно так сегодня этот период переживает и зимбабвийский народ. Но это богатейшая страна с богатейшими природными ресурсами, я убежден – в течение короткого промежутка времени она способна провести революционное преобразование. Вы делаете все абсолютно правильно, вы на правильном пути. И на этом пути, как сказал президент, очень нужны друзья. Можете считать, что страна такая как Беларусь является вашим надежным другом и помощником.