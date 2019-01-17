«Надо выстроить стратегию нашего сотрудничества» – Президент Беларуси – президенту Зимбабве

Новости Беларуси. Беларусь стремится к выходу на стратегический уровень сотрудничества с Зимбабве. Об этом 17 января заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом этой южно-африканской страны Эммерсоном Мнангагвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он находится в Минске с официальным визитом.

Из-за непогоды некоторые протокольные мероприятия перенесли из дворика Дворца Независимости в зал торжественных церемоний. После этого лидеры пообщались в формате «один на один». Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке Что касается взаимодействия с Беларусью, в 2018 году товарооборот двух стран превысил 20 миллионов долларов. Но эти показатели носят не постоянный характер. Партнеры намерены наладить более тесное сотрудничество. Для этого нужно составить конкретный план и в ближайшее время приступить к реализации совместных проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин президент, нам надо выстроить стратегию нашего сотрудничества, нам надо определить конкретный план этого сотрудничества. Мы создали межгосударственную группу специалистов. Хотелось бы, чтобы с вашей стороны были очень эффективные люди в этой группе и тогда, спланировав нашу работу на будущее, мы сможем решить многие вопросы в интересах вашего народа. Мы хорошо знаем ваши возможности, вы хорошо знаете наши возможности, есть определенные трудности в развитии наших отношений. Но не преодолеть эти трудности могут только те, кто не пытается это сделать.

Ваша страна переживает нелегкие времена. Хочу заметить, что эти нелегкие времена переживали и мы больше 20 лет назад. Любая страна, которая пытается подвергнуть реформам, совершенствованию и строительству собственную экономику и общество проходит этот сложный этап. Мы очень переживаем за вас и хотели бы, чтобы вы как можно быстрее преодолели все внутриполитические и внутриэкономические сложности. И вы должны помнить, что мы всячески будем этому способствовать. Я, конечно, с большим удовольствие приеду к вам в страну. Но давайте договоримся, что к этому приезду мы должны договориться о 4-5 конкретных проектах, которые мы должны реализовать в Зимбабве. Таких проектов, которые увидел бы весь зимбабвийский народ.