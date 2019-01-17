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17 января Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве

17 января 2019 06:40
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Новости Беларуси. Развитие торговли и инвестиций, реализация совместных проектов. Эти темы 17 января станут ключевыми во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

17 января Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве-1

Африканский лидер прилетел в Минск накануне. С официальным визитом в нашей стране политик уже был в 2015 году, только в должности вице-президента.

Встреча пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие политических и торгово-экономических контактов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов. А также встреча зарубежного политика с представителями белорусского бизнеса.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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