Председатель КНР пригласил Президента Беларуси на второй форум «Один пояс, один путь»

Новости Беларуси. Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на второй форум «Один пояс, один путь» в Пекине. Соответствующее личное послание передал 16 января Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в нашей стране замминистру иностранных дел Беларуси Андрею Дапкюнасу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший международный саммит пройдет в Пекине весной-2019. Президент Беларуси принимал участие и в первом форуме «Один пояс, один путь» в 2017-м. Тогда в Пекин прибыли руководители 29 государств и международных организаций.