Александр Лукашенко: Наше государство заинтересовано в работе на зимбабвийском рынке

Новости Беларуси. Диалог о развитии контактов Минска и Хараре продолжили уже в широком составе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направления для взаимодействия есть в самых разных сферах: от сельского хозяйства до транспорта и энергетики. «Надо выстроить стратегию нашего сотрудничества» – Президент Беларуси – президенту Зимбабве Кстати, в Зимбабве уже давно поставляют нашу технику. К примеру, не один год в карьерах по добыче угля и алмазов работают самосвалы БелАЗ. К отправке готовятся тракторы и другие машины. Для развития взаимодействия создана двусторонняя комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящее время отношения между двумя странами динамично развиваются. Однако значительный потенциал взаимодействия во многом еще не реализован. В ближайшие годы нам предстоит это сделать, особенно в сферах торговли и экономики. Вы очень емко определили путь развития страны, заявив мировому сообществу, что Зимбабве открыта для бизнеса. Полагаем, что такой подход положительно скажется на реализации белорусско-зимбабвийских совместных проектов. Как меня информируют, вы поставили перед собой задачу за короткий срок вывести страну на лидирующие позиции в Африке по темпам экономического роста.

Я абсолютно убежден, что у вашего народа и у вашей страны есть все необходимое для быстрого экономического роста и решения первоочередных проблем, для того, чтобы одеть и накормить людей. Белорусы готовы оказать вам в этом помощь. Тем более, вы знаете, мы это умеем делать.

Наше государство заинтересовано в работе на вашем рынке, в поставках на него грузовой, автобусной и карьерной техники, другого оборудования для горнодобывающей отрасли, тракторов, продовольственной продукции. Мы готовы обсудить перспективы белорусского участия в совместных проектах в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, геологоразведке, добыче полезных ископаемых.