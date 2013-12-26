Заём до 2 млрд. долларов в 2014 году Россия предоставит Беларуси. «Для поддержания обменного курса, в том числе»

Новости Беларуси. Главные политические события среды 25 декабря проходили в Москве. Президенты Беларуси и России приняли участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Итогом встречи на высшем уровне стало подписание ряда документов. 25 декабря стало известно, что Россия предоставит Беларуси дополнительный заем до 2 млрд. долларов. К слову, в 2013 году наш совместный товарооборот приближается к 40 млрд. долларов. Этот заем – вложение в российскую экономику, Ведь, не секрет, что многие российские предприятия по кооперационным связям завязаны на белорусские производства. В том числе, и в рамках союзных программ. Кстати, порядка 10 миллионов рабочих мест россиян завязаны на белорусские предприятия.

Александр Лукашенко:

Впервые за последние несколько лет мы проводим второе заседание Высшего Государственного Совета. Это уже само по себе свидетельствует об интенсивном развитии и наших отношений, и евразийских интеграционных процессов, среди которых особое место занимает союзное строительство. Беспрецедентного уровня для постсоветского пространства достигло сотрудничество военных, дипломатов, правоохранителей. Особо хочу отметить сделанные нами шаги по укреплению региональной группировки войск, усилению охраны внешней границы и воздушного пространства. Это показатель глубины нашего взаимодействия. В данном контексте нельзя не упомянуть успешные совместные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2013», которые прошли под непосредственным руководством президентов.

В целом на фоне кризиса в мировой торговле наше объединение неплохо сработало и в части развития двусторонних торгово-экономических отношений. Пусть наш товарооборот и меньше, чем в прошлом году, но он почти на полмиллиарда долларов США превысил уровень 2011 года. Всё это может показаться обыденным и рутинным, но в этом и состоит главное достижение нашего проекта. Мы стали совершенно естественно, как должное, воспринимать наше теснейшее двустороннее сотрудничество.

И такая органичность – результат многолетней кропотливой работы. Однако на фоне серьёзного продвижения вперёд по пути евразийской интеграции требуется качественная модернизация её локомотива – Союзного государства. В формате «двойки» обкатывался целый ряд решений, которые сейчас успешно реализованы в «тройке». Полагаю, что и в дальнейшем за Союзным государством должна сохраниться роль «ледокола» в решении сложных вопросов.

Этот день прошел в кремлевском дворце под знаком белорусско-российских переговоров. И хоть вчера президенты Беларуси и России виделись в формате Евразийского экономического совета, сегодня лидеры сконцентрировались на двусторонних отношениях. Ведь главная идея — не вместо, а вместе. Кстати, в 2013 Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались часто — не меньше 5 раз. Торговым партнерам всегда есть что обсудить. Сначала - в узком кругу.

Александр Лукашенко:

Я хочу Вас поблагодарить за вчерашний день: он был очень эффективен и продуктивен. Я посмотрел СМИ. Обычно в России разные они, и иногда подкритиковывают, но тут едины были во мнении, что мы провели хорошее мероприятие и сделали еще один шаг к той заветной цели, к которой мы стремимся - к созданию нашего союза экономического. Думаю, что это будет хорошим фундаментом на будущее и пример для подражания других государств (Армения, Кыргызстан и так далее - они стремятся к нам). Поэтому вчерашний день, сегодняшний день - это мероприятия очень масштабные, нацеленные на будущее, интеграционные. Кому-то может это не нравится, но мы определились, идем своим путем.

Владимир Путин:

Все, что мы делаем в рамках Союзного государства, и Вы, Александр Григорьевич, тоже вчера об этом говорили - это очень важно для всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве. И по многим направлениям мы работаем даже с опережением, задаем тон, способствуем развитию процессов по другим направлениям, - все это для нас чрезвычайно важно.

Российский бизнес охотно идет в нашу республику — в деле 20 инвестпроектов с его участием. А в России работает больше тысячи организаций с белорусским капиталом. Едиными для двух стран стали и программы Союзного государства в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве. Их 37. В 2014 году реализацию этих проектов потратят 5 миллиардов российских рублей из союзного бюджета.

Владимир Путин:

В числе крупнейших высокотехнологичных инвестиционных проектов – сооружение Белорусской атомной электростанции (общий объём финансирования – около 10 миллиардов долларов), формирование холдинга «Росбелавто» на базе КамАЗа и МАЗа, совместная работа компаний «ЕвроХим» и «Гродно Азот».

Всё более значимым фактором укрепления хозяйственных связей становится межрегиональное сотрудничество. Среди субъектов Российской Федерации лидирующие позиции по товарообороту с Беларусью занимают Смоленская, Тюменская, Московская области. Объём торговли только российской столицы с Беларусью составил в 2012 году более 5 миллиардов долларов.

Отдельный блок вопросов повестки дня связан с союзным бюджетом. Его параметры в 2014 году сохранены на прежнем высоком уровне. Эти средства пойдут на финансирование 37 совместных программ и мероприятий. Среди них перспективные высокотехнологичные разработки интегральных микросхем и полупроводниковых приборов, производство композиционных материалов, проекты в области дистанционного зондирования земли. Предстоит также рассмотреть вопросы обеспечения равных прав граждан наших стран в социальной сфере, об этом тоже было сказано. Речь идёт об образовании, здравоохранении, пенсионных выплатах.

Много сделано в военно-технической и правоохранительной сферах. Беларусь и Россия за последнее время значительно усилили региональную группировку войск, охрану внешней границы и воздушного пространства.

25 декабря по итогам переговоров подписаны соглашения о повышении эффективности борьбы с коррупцией, военно-техническом сотрудничестве до 2020 года. Вместе будут работать и над информационной безопасностью.

Объединяет страны и общая память. В 2014 предстоит отметить 70-летие освобождения Беларуси от фашистов, а потом и общей Победы. Резюме переговоров от президентов прозвучало уже после обеда.

Владимир Путин:

В ходе сегодняшней встречи правительство России приняло решение оказать содействие нашим коллегам в связи с тем, что происходит на мировых рынках, и предоставить Республике Беларусь дополнительные заемные средства в 2014 году в объеме до двух миллиардов долларов

Александр Лукашенко:

Мы самые близкие народы, самые близкие, самые близкие государства в мире, ближе нет. Может быть, к сожалению. Для нас - в радость.

Владимир Владимирович уже несколько раз подчеркнул, что мы вышли на первое место по товарообороту с Российской Федерацией в этом году. Мы занимаем пятое место в мире по товарообороту с гигантской Россией, с гигантским государством – небольшая Беларусь.

Я очень благодарен Вам за то, что Вы приняли сегодня решение поддержать экономику Беларуси в это тяжелейшее время. Вы прекрасно понимаете: кроме реального сектора экономики у Беларуси ничего нет.

Но Вы меня извините, я хотел бы сказать некоторым, которые критикуют у нас в Беларуси за это и россиян, в том числе и Вас. Должен сказать, что ни Правительство России, ни Президент России, тем более - которые умеют хорошо считать деньги - просто так ничего не делают. Я только что сказал о товарообороте – приведу ещё один пример. Наши предприятия, наша экономика потребляет от 60 до 70 процентов ресурсов и комплектующих предприятий Российской Федерации, где работают (по оценкам, конечно же, примерным) до 10 миллионов человек россиян. Поэтому я Вас заверяю, что та поддержка, которую вы оказали сегодня Беларуси (это, кстати, поддержка для поддержания обменного курса, в том числе и, естественно, через это и экономики нашей страны) не будет просто так проедена, как это часто говорят. Начиная от финишного производства, вы таким образом поддерживаете и свою экономику российскую.

Сегодня мы провели, как говорил Президент России, очередное заседание, второе в этом году, Высшего Госсовета. Все темы обсуждены, которые были внесены в повестку дня. Более того, я благодарен Правительству Российской Федерации, которое вместе с Правительством Беларуси выработало решения по самым острым и сложным вопросам повестки дня наших отношений.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что не осталось ни одного вопроса, который мы могли бы поставить перед нашими россиянами, или просьбы, с которой мы могли бы обратиться к вам. Мы сегодня решили все вопросы в канун Нового года.

Несмотря на проблемы, которые существуют, мы действительно не снизили катастрофически объёмы нашего товарооборота, и без энергетической составляющей мы даже прибавили. Это очень важно для нас и для россиян, тем более для России это показатель, что не только нефть и газ, как тут многие рассуждают, но и реальный сектор поднимается.

Двухдневный переговорный марафон в Большом кремлевском дворце завершился. Известно, что точкой стал рабочий обед двух президентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 декабря итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства обсуждают эксперты.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента Белорусского государственного университета:

Он подтвердил, может быть, такой более высокий, более доверительный, более, может, прагматичный взгляд на наши отношения. Почему прагматичный? Тут, наверное, уместно процитировать Александра Григорьевича, который говорит, что доля добавленной стоимости белорусской продукции очень высокая российских производителей. Это действительно миллионы российских граждан работают и получают зарплату. Поэтому это не просто благотворительная помощь, это долговременный проект. И, опять-таки, тренд, который был сформирован еще несколько десятилетий назад.