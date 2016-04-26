Александр Лукашенко: спорт должен быть чистым

Новости Беларуси. 26 апреля глава государства ответил на вопросы журналистов.

Белорусский Президент также поделился своими ожиданиями, касательно выступления национальной команды спортсменов на предстоящей Олимпиаде в бразильском Рио-Де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас я с большой настороженностью, но надеждой жду Олимпийских Игр. Но будет очень тяжело. Спорт стал политикой, сейчас очень трудно бороться с ведущими странами мира. Потому что чистого спорта, как видите, очень мало. И вот, встречаясь с функционерами, с руководителями международных организаций, когда они у меня спрашивают: «А вы как к этому относитесь?» Я говорю – со многих позиций, как бывший спортсмен, настоящий, человек, занимающийся спортом и прежде всего, глава государства, не гигантского государства, у которого триллионы долларов и которые могут изобрести любой там допинговый препарат, и пока его ещё найдут. Я говорю им, что я категорически «за», чтобы спорт был чистым. Почему? Потому что в таком спорте нам легче будет победить.