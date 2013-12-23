Заседания Высшего евразийского экономического совета и Высшего госсовета Союзного государства в Москве. Главные темы

Новости России. 24-25 декабря Александр Лукашенко примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Высшего госсовета Союзного государства. Предстоящие московские саммиты – одно из самых ожидаемых событий конца года в кругах политического истеблишмента двух государств.

Объем взаимной торговли товарами государств-участников таможенной тройки за январь-сентябрь 2013 года составил 47 млрд долларов. Цифра неплохая. Однако это на 7% ниже, чем за аналогичный период 2012 года.

24 декабря в Москве президенты Беларуси, России и Казахстана обсудят дальнейшие шаги, необходимые для создания Евразийского экономического союза, то есть дальнейшего движения вперед интеграционного образования трех стран. В мае 2014 года должен быть подписан уставной документ Евразийского экономического союза

Николай Сергеев, политолог:

Будет решаться целый ряд вопросов, связанных с единой таможенной политикой, с единой монопольной политикой. А также важный момент – будет рассматриваться вопрос о конкуренции, о правилах конкуренции. Потому что мы сталкивались с таким понятием, как нечистоплотная конкуренция между субъектами хозяйствования. Даже история с «Уралкалием» как раз говорит о том, что споры между субъектами хозяйствования в рамках Таможенного союза или Евразийского экономического союза должны строго регулироваться.

Интерес к Таможенному союзу, ЕЭП проявляет все больше постсовестких государств. В частности, Кыргызстан и Армения. Во вторник могут быть рассмотрены возможности создания «дорожных карт», то есть пилотного механизма присоединения к Таможенному союзу выше названных стран. В Москву собирается для участия в заседании Экономического совета президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна интрига – со стороны Украины. До недавнего времени сообщалось, что участие в переговорах примет непосредственно президент Виктор Янукович. И это была бы уже вторая встреча украинского лидера с главами государств таможенной тройки за последние два месяца. Однако на новостных лентах появилась информация о невозможности прилететь в Москву Януковича. Будет кто-то другой, возможно, премьер Николай Азаров.

Впрочем, и без первого лица интерес Киева к переговорам очевиден. Особенно на фоне последних событий, связанных с неподписанием Януковичем договора об Ассоциации с ЕС.

Зато недавно Кабинет министров Украины принял решение о возможности присоединиться к пяти международным соглашениям Таможенного союза, а также надо принимать во внимание получение страной статуса наблюдателя в экономическом образовании Беларуси, России и Казахстана.

Юрий Павловец, политолог:

Необходимо отметить, что частота подобных встреч, которые происходят в последнее время все чаще и чаще, свидетельствуют о том, что вопросы интеграционной связи на бывшем постсоветском пространстве достаточно важны как для стран, которые сейчас участвуют в Едином экономическом пространстве, так и для тех стран, как, например, Украина, которая планирует, исходя из последних событий, присоединиться к Таможенному союзу, к Единому экономическому пространству.

Алексей Беляев, политолог:

Конечно, присоединение новых государств к Единому экономическому пространству – это для нашего государства возможности новых рынков сбыта, возможности каких-то новых экономических связей. Здесь исключительно положительный эффект. Тем более учитывая, что Украина является нашим непосредственным пограничным государством, у нас и так с ней существуют тесные экономические взаимоотношения. Включение в рамки единой именно нормативно-правовой базы, создание каких-то единых условий, безусловно, облегчит товарооборот, торговые отношения.

По итогам заседания запланировано подписание ряда совместных решений. В области единой таможенной политики, регулирования деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

А в среду Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в формате «один на один», а затем рассмотрят вопросы уже в расширенном составе в рамках развития Союзного государства Беларуси и России.