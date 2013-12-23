Новости России. Александр Лукашенко прибыл в Москву. Белорусский борт № 1 приземлился в столице России несколько часов назад.

24 и 25 декабря Александр Лукашенко примет участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Высшего госсовета Союзного государства. Планируется, что на саммите во вторник президенты обсудят вопросы дальнейшего развития интеграционного взаимодействия и подключения к нему новых стран. В центре внимания будет ход работы над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, в повестку дня включены вопросы, касающиеся контроля за соблюдением правил конкуренции и деятельности субъектов естественных монополий. Планируется утвердить и бюджет Евразийской экономической комиссии на будущий год.

В среду на заседании Высшего госсовета Союзного государства предполагается рассмотреть основные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах. Речь пойдет о взаимной торговле, союзном бюджете, внешней политике, социальной сфере, а также подготовке к празднованию 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.