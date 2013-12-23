Новости Беларуси. Памятная дата. 95-летие со дня образование БССР отметили 23 декабря в Минске. На торжественном вечере собрались бывшие руководители Белорусской Советской Социалистической Республики, дипломаты, депутаты и руководители госорганов.

О создании БССР провозгласили 1 января 1919 года. С этого момента наша страна стала самостоятельной республикой в составе Советского Союза.

В помять о важном историческом событии во Дворце культуры профсоюзов состоялся праздничный концерт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Дементей, председатель Верховного совета БССР (1990-1991 гг.):

У нас есть на что опереться, есть что оттуда почерпнуть, опыт, поэтому этот праздник не должен никогда забываться, если мы не хотим порвать с прошлым и не видеть развитие будущего.