Новости Сирии. Жертвами теракта в сирийской провинции Хомс стали 20 человек, в том числе 5 детей. Десятки раненых госпитализированы. Трагедия произошла в городе Ум Аль-Амед. В нем проживают, в основном, мусульмане- алавиты, выступающие на стороне официального Дамаска.

Установлено, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Он направил заминированный автомобиль в комплекс школьных зданий.

Отметим, что 22 декабря, правительственные войска начали наступление. Бои прошли во многих районах арабской республики. Под минометный огонь террористов попала старинная церковь, наиболее ожесточенные столкновения прошли в Алеппо, где после долгого штурма экстремисты взорвали госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.