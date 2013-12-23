Более 300 заявок уже подано на участие в выборах членов Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов

Новости Беларуси. Более 300 заявок на 57 мест уже подано на участие в выборах членов Молодежной палаты 4 созыва при Минском городском Совете депутатов. Главная цель этого проекта – возможность поучаствовать в разработке и реализации городских программ. Среди инициатив, которые уже воплотили в жизнь – развитие малого предпринимательства, создание площадок для занятия экстремальными видами спорта, проведение олимпиад среди школьников в различные дни.

Молодежная палата - единственный пример парламентаризма юных активистов в Беларуси. Школьники, гимназисты, лицеисты, а также студенты могут подать свои заявки до 25 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

В выборах будут принимать участие учащиеся 9-11 классов средних школ гимназий и лицеев Минска, кроме того, второй раз подряд студенты 1-3 курсов столичных ВУЗов.

Не нужно никуда идти, что-то писать, заполнять, - дистанционно с помощью компьютера заполняется анкета, высылается на е-мэйл, вся информация размещается на сайте, т.е по сути, мы сегодня не просто идем по принципу «одного окна» при подаче заявок, а электронного «одного окна».