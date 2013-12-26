Заседание Высшего госсовета Союзного государства. Итоги

Новости Беларуси. Беларусь и Россия решили все острые вопросы двусторонних отношений. Об этом президент Александр Лукашенко заявил накануне по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабный форум прошел в Москве. Результатом переговоров стало подписание ряда соглашений. Так принято решение о выделении Беларуси кредита от России в размере 2 миллиардов долларов.

Подводя итоги московского заседания Высшего госсовета Союзного государства, эксперты подметили несколько интересных моментов. В 2013 прошло сразу два заседания ВГС. Это впервые за последние несколько лет. И, если не брать в расчет энергетическую составляющую, то товарооборот Беларуси и России, все-таки прибавил. Он стремительно приближается к пиковому значению, достигнутому в 2012. На фоне кризиса в мировой торговле - это хорошая тенденция. Еще один важный момент — взаимопонимание. Оно не просто присутствовало на переговорах по самым острым вопросам, но и было подкреплено 2 миллиардным займом. Россия выделит его Беларуси на хороших условиях - с выплатой на 10 лет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша экономика потребляет от 60% до 70% ресурсов и комплектующих предприятий Российской Федерации, где работают, по примерным оценкам, до 10 млн россиян. Поэтому я вас заверяю, что та поддержка, которую вы оказали сегодня Беларуси, она в том числе и для поддержания обменного курса и экономики нашей страны, она не будет проедена, как это часто говорят. Начиная от финишного производства, вы, таким образом, поддерживаете и свою экономику. Сегодня можно с уверенностью сказать, что не осталось ни одного вопроса, который мы могли бы поставить перед нашими россиянами, или просьбы, с которой мы могли бы обратиться к вам. Мы сегодня решили все вопросы в канун нового года.

Не стоит забывать и о том, что Беларусь пострадала от недобросовестных действий «Уралкалия», который обрушил не только мировой рынок, но и нанес ущерб белорусской экономике более чем на полтора миллиарда долларов.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Все вопросы были решены на фоне достаточно острых конфликтов между субъектами хозяйствования, которые мы наконец-то научились решать в установленном порядке, законодательно, при полном взаимопонимании.

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Я думаю, что стороны вернуться обязательно к производственной кооперации в области добычи и продажи калийных удобрений. Это выгодно и российской стороне, и белорусской. Это вполне рациональное решение, которое давно напрашивается.

Кстати, выделенные для Беларуси деньги, не из Фонда Национального Благосостояния России, как это было сделано в случае со свежим 15 миллиардным кредитом для Украины. Для России Беларусь входит в пятерку важнейших торговых партнеров.

Владимир Амарин, Первый заместитель Министра финансов Республики Беларусь:

В условиях кризиса во всей мировой экономике, этот кредит 2 миллиарда, который будет представлен Россией Беларуси в начале 2014 года нашей стране Российской Федерацией, очень важен для экономик двух стран. Этоткредит будет работать на экономики двух стран. Кроме того, будет способствовать макроэкономической сбалансированности, поддержанию золотовалютных резервов и обменного курса национальной валюты.

В Беларуси порядка 2 тысяч предприятий с участием российского капитала. Но это капля в море по сравнению с множеством предприятий, завязанных в производственные цепочки еще со времен союза. И если одно из звеньев испытывает трудности, то в братской стране их тоже ощущают.

Александр Шпаковский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Сотрудничество в области производства МАЗов, большегрузные авто, таркторов. Все эти предприятия имеют дилерские площадки на территории Российской Федерации. Все эти предприятия имеют партнеров в РФ, которые поставляют нам комплектующие. Поэтому это абсолютно взаимосвязанные вещи. А особенно важным является вопрос кооперации в сфере военно-промышленного комплекса. Это вообще отдельный вопрос, которые достаточно серьезен. И РФ от того, что будет развиваться наша экономика, только выигрывает.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента Белорусского государственного университета:

Доля добавленной стоимости белорусской продукции очень высокая российских производителей. Действительно миллионы российских граждан работают и получают зарплату. Поэтому это не просто благотворительная помощь, это долговременный проект. И, опять-таки, тренд, который был сформирован еще несколько десятилетий назад.

Всего же на заседании Высшего Госсовета Союзного государства 25 декабря было подписано 14 документов. Что характерно, по многим направлениям, в сравнении с другими интеграционными образованиями, работа у Беларуси и России идет с серьезным опережением. Приоритеты неизменны: эффективная торгово-экономическая и производственная кооперация, формирование объединенной транспортной системы и общего рынка труда. Принятый Союзный бюджет профинансирует 37 совместных программ.