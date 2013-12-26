ЦИК Беларуси: В состав территориальных избиркомов выдвинуто свыше 11 тысяч 700 человек

Новости Беларуси. В Беларуси проходит избирательная компания по выборам депутатов местных Советов. Так, в состав территориальных избиркомов выдвинуто свыше 11 тысяч 700 человек. Об этом сообщили в ЦИК Беларуси. В основном заявления подали простые граждане – это почти 55%. Далее следуют представители общественных объединений и трудовых коллективов: 35% и 10% соответственно.

От политических партий предложена 151 кандидатура.

Территориальные избирательные комиссии должны быть образованы до 27 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.