Новости Беларуси. В преддверии нынешнего визита на высшем уровне, в Минске прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларуси и Молдовы. Стороны обсудили возможности создания совместных производств, взаимодействие в транспортной, строительной и энергетической сферах. Было заявлено о доведении взаимного товарооборота в ближайшее время до полумиллиарда долларов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проговорили не только экономику. У нас и гуманитарная, и культурная, и физкультура и спорт. Вплоть до того, что проговорили, как участвовать участникам от Молдовы в «Славянском базаре». Министерство культуры внесло предложение. Условились, что Дни культуры Республики Беларусь в Молдове пройдут в конце сентября-начале октября. 16-й год — Республика Молдова у нас.

16 июля конкретные проекты будут обсуждать на экономическом форуме. Деловые круги двух стран познакомятся с экспортным потенциалом Молдовы и особенностями ведения бизнеса в Беларуси, нюансами таможенного регулирования и условиями взаимной торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.