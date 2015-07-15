Новости Беларуси. Белорусский союз женщин поддержит на предстоящих президентских выборах действующего главу государства. Об этом стало известно 15 июля на собрании одной из самых крупных общественных организаций страны. Сейчас в союзе состоят более 183 000 женщин, действует свыше четырех тысяч первичных организаций. По словам председателя — Надежды Ермаковой — планируется активное участие и в политическом процессе. На первой стадии это будет помощь в сборе подписей.

Надежда Ермакова, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Однозначно мы будем поддерживать кандидатуру Александра Григорьевича. В комиссиях в составе наблюдателей мы ставим себе задачу: мы должны участвовать практически в районах, областях. Ну и активно подключимся к сбору подписей.

Также на повестке дня — выборы нового председателя организации. Надежда Ермакова, вероятно, покинет этот пост. Кто станет у руля — будет известно через месяц. На это время запланирована конференция Белорусского союза женщин.